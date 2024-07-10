نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أوروجواي وكولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب أوروجواي مع منتخب كولومبيا، فجر يوم الخميس 10 يوليو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي في بطولة كوبا أمريكا 2024.

أوروجواي ضد كولومبيا

تُقام المباراة بين منتخبي كولومبيا وأوروجواي في الساعة الثالثة فجر بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة فجرا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة عبر قناة fox sports وبعض القنوات الأوروبية، حيث لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث بطولة كوبا أمريكا خلال النسخة الحالية.

نهائي كوبا أمريكا 2024

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من تلك المواجهة مع منتخب الأرجنتين، في إطار منافسات نهائي بطولة كوبا أمريكا التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

