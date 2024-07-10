نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. كواليس اعتناق نجم الزمالك للدين الإسلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشر خبر اعتناق الأوغندي ترافيس موتيابا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للدين الإسلامي كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتناق موتيابا للدين الإسلامي

وقال عمر زعلوك وكيل الأوغندي ترافيس موتيابا أن اللاعب ارتاح نفسيًا للشعائر الدينية التي يقوم بها زملائه في الفريق طوال الفترة الماضية.

وتابع زعلوك في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي موضحًا أنه موتيابا بعد مباراة الإسماعيلي الأخيرة في مسابقة الدوري سأل زميله إبراهيما نداي عن الدين الإسلامي مطالبًا الأخير بقراءة بعض الكتب عن الإسلام.

وأوضح عمر زعلوك أن التونسي حمزة المثلوثي تحدث هو الآخر مع موتيابا عن الدين الإسلامي، مشجعًا اللاعب على اعتناق الإسلام وهو ما تم في النهاية.

وأتم عمر زعلوك تصريحاته مشيرا إلى أن موتيابا بدأ خلال الفترة الماضية في تعلم كيفية أداء الصلوات الخمس وأساسيات الدين الإسلامي.

وفي سياق آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز استعدادته لمواجهة طلائع الجيش ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه طلائع الجيش مساء غد الخميس ضمن مؤجلات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.