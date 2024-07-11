نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش وذلك ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

طاقم حكام مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد اعلنت عن طاقم حكام المباراة بقيادة محمد معروف.

ويعاون معروف كلا من يوسف البساطي مساعد أول، محمود حسين مساعد ثان، صبحي العمرواي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من محمد الحنفي ويعاونه عمر فتحي.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء الخميس بتوقيت القاهرة ويستقبل ستاد الكلية الحربية المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وتنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.