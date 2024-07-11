نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوبا أمريكا.. طرد وهدف في تقدم منتخب كولومبيا على حساب أوروجواي بالشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول الذي جمع الأوروجواي مع كولومبيا صباح اليوم، الخميس، بهدف نظيف للثاني على الأول، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، وذلك من أجل تحديد المتأهل إلى دور النهائي.

أحداث الشوط الأول بين الأوروجواي وكولومبيا

دخل منتخب اوروجواي ومنتخب كولومبيا المباراة في حماس شديد من أجل إحراز الإهداف، ومن ثم حجز بطاقة التأهل إلى الدور النهائي من بطولة كوبا أمريكا.

واستمرت المحاولات ولكن دون جدوى، ومع الدقيقة السادسة والعشرين من عمر الشوط الأول اشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه لاعب الأوروجواي نيكولاس دي لاكروز.

وفي الدقيقة "31" حصل لاعب كولومبيا دانيال مونيوث على البطاقة الصفراء أيضًا.

ومع استمرار المحاولات من قبل كولومبيا نجح لاعب كولومبيا جيفرسون ليمبا من إحراز هدف التقدم في شباك الأوروجواي بعد تمريرة من خاميس رودريجز.

ومع الدقيقة الأولى من الوقت بدل من ضائع حصل لاعب كولومبيا دانيال مونيوث على البطاقة الحمراء.

وأطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول في الموقعة النارية الحاسمة قبل نهائي بطولة كوبا أمريكا بهدف لكلومبيا على حساب الأوروجواي.

ودخل أوروجواي المباراة أمام كولومبيا في كوبا أمريكا بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: سيرجيو ألفاريز.

خط الدفاع: خوسيه خيمينيز، ماتياس أوليفيرا، مارتن كاسيرس.

خط الوسط: مانويل أوجارتي، فيديريكو فالفيردي، دي لا كروز، بينتانكور.

خط الهجوم: داروين نونيز، فاكوندو بيليستري، ماكسيميليانو أراوخو.

بينما جاء تشكيل كولومبيا أمام أوروجواي في كوبا أمريكا كالآتي:

حراسة المرمى: فارجاس.

خط الدفاع: يوهان موخيكا، كارلوس كويستا، دافينسون سانشيز، دانيال مونيوث.

خط الوسط: جون آرياس، جيفرسون ليرما، ريتشارد ريوس.

خط الهجوم: لويس دياز، جيمس رودريجيز، جون كوردوبا.