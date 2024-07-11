حسن خلف الله يطالب بإجراء انتخابات مبكرة وتجديد الوجوه في الرياضة المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حسن خلف الله، رئيس رابطة النقاد الرياضيين، على ضرورة إحداث تغيير شامل في الرياضة المصرية بما فيها الكرة المصرية.

خلف الله: أدعو لانتخابات مبكرة وتحول جذري لإدارة الرياضة المصرية

دعا خلف الله في تصريحات حصرية لبرنامج "ملعب الشمس" مع عبد الناصر زيدان، إلى إجراء انتخابات مبكرة وعاجلة تتضمن وجوه جديدة، خاصة كوادر شابة، لتحقيق تحول جذري في إدارة الرياضة المصرية.

وأكد رئيس الرابطة على أنه لا يمكن تحقيق التقدم بالاستمرار في تعيين نفس الأشخاص منذ عقود والذين يتولون أكثر من منصب في أكثر من مجال.

واختتم خلف الله حديثه بالتأكيد على وجود كوادر شابة على قدر من الكفاءة في مصر قادرة على تحقيق التغيير المطلوب في الرياضة.