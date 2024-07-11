نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولومبيا تقصي أوروجواي وتواجه الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب كولومبيا في الفوز على منتخب الأوروجواي في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين صباح اليوم الخميس والموافق الحادي عشر من يوليو الجاري.

نتيجة مباراة كولومبيا والأوروجواي في كوبا أمريكا

وانتهت مباراة كولومبيا والأوروجواي في كوبا أمريكا بهدف مقابل هدف وحيد خلال اللقاء الذي جمع بين منتخبين صباح اليوم.

وأحرز ليرما، نجم منتخب كولومبيا هدف مقابل لا شيء بمساعدة من جيمس روديجيز.

وبهذا الفوز يضمن منتخب كولومبيا وصوله إلى دور نهائي بطولة الكوبا لملاقاة منتخب الأرجنتين وذلك في الخامس عشر من الشهر الجاري.