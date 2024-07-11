نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنوى الإيطالي يقترب من ضم خليفة جوسيب مارتينيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير إيطالية عن رغبة نادي جنوي في ضم حارس مرمي لصفوف الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية بعد رحيل الحارس جوسيب مارتينيز.

وأكدت التقارير أن جنوي أرسل عرض صباح اليوم لنادي ريال مايوركا لضم الحارس الاسباني ليو رومان في الميركاتو الحالي.

وأضافت أن الفريق الايطالي قدم عرض لضم رومان مقابل 4 مليون يورو بالإضافة إلي 2.5 مليون يورو إمتيازات.

جنوي يرغب في ضم ليو رومان

والجدير بالذكر أن الحارس الاسباني أنتقل الموسم الماضي إلي صفوف ريال أفييدو قادمًا من نادي ريال مايوركا علي سبيل الاعارة.

و شارك الحارس البالغ من العمر 24عام، مع أفييدو في الدرجة الثانية الاسبانية الموسم الماضي في 46 مباراة، حافظ علي شباكه نظيفه في 17 مباراة.

ويذكر أن نادي إنتر ميلان أعلن منذ فترة قليلة عن التعاقد مع جوسيب مارتينيز قادمًا من جنوي بمقابل 15 مليون جنية استرليني.