نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الزمالك وبلدية المحلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره بلدية المحلة وذلك في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم حكام المباراة والذي جاء بقيادة محمود وفا.

ويعاون وفا كلا من سمير جمال مساعد أول، أحمد عبد الغني مساعد ثان، ويتواجد أحمد ناصر حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد وائل فرحان ويعاونه محمود ناصف.

موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في الدوري

تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد القاهرة المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلدية المحلة في الدوري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة الدوري المصري في الشرق الأوسط.