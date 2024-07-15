نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود عاشور يكشف كواليس خلافاته مع بيريرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمود عاشور الحكم الدولي، كواليس خلافاته مع البرتغالي ڤيتور ميلو بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وسبب استبعاده.



وقال محمود عاشور فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "بيريرا زعل بسبب تصريحاتي".



وتابع: "أنا أول حكم يتم تعيينه في 11 مباراة ببطولة أمم إفريقيا بجانب تواجدي في الافتتاح والمباراة النهائية ".



وأضاف: "بيريرا زعل بسبب تصريحاتي وبعت لي رسالة قال لي، أنت بتقول عليا أني مش خبير ".



وأكمل: "أوضحت لبيريرا تصريحاتي حتي لا تكون الأزمة شخصية بيننا ".

وأوضح: "خلال إفطار الحكام في رمضان، بيريرا اعتقد أنني جمعت الحكام للتحريض ضده ".



واستكمل: "هناك حكام مثل أمين عمر تلعب 3 مباريات فقط في 5 شهور تحت قيادة بيريرا وذلك يؤثر عليهم".



وواصل: "بيريرا قال لنا باقي 184 مباراة وزعوهم عليكم، وكان شايف أننا ضد تعيين الحكام الشباب في المباريات وقلت له، مش احنا اللي نوزع المباريات".



وشدد: "بيريرا عندما تحدثت معه بصفتي أكبر الحكام قال لي، نت بتتكلم ليه مش أنت اللي هتعلمني".



وأوضح: "الحكام قالت لبيريرا في الجلسة أن محمود عاشور يمثلنا".

وأردف: "بيريرا في حديثه معي أمام الحكام كان متنرفز، وقال لي أنت حكم فيديو ليه بتتكلم عن حكام الساحة".



واختتم محمود عاشور حديثه قائلا: "عندما غادرت الجلسة مع بيريرا الحكام قرروا أيضا ترك الجلسة بسبب موافقتهم علي كلامي".