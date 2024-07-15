نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: "شخصية البطل" حسمت انتصار الأهلي أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي دائمًا تظهر شخصيته الحقيقية في المباريات الصعبة، وهو ما وضح أمام بيراميدز بقوة، مشيرًا إلى أن هناك فارق كبير بين تلك المباراة، ومواجهة القمة بين القطبين الكبيرين "الأهلي والزمالك". رغم تراجع ترتيب الفريق الأبيض محليًا.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الأهلي رغم الضغوط الكبيرة لكن فريق بطل، شخصيته ظهرت في المباراة بقوة، بينما بيراميدز لم يظهر الشخصية المطلوب في اللقاء".

وأضاف: "نزول الشيبي، جعل كولر يلعب بـ الشحات ناحية اليمين، وكان مفتاح الفوز لـ الأهلي وقدم مستوى رائع خلال اللقاء، وصنع هدف الأول لـ وسام أبوعلي، وحصل على ركلة جزاء".

وواصل: "بيراميدز لو خسر من الأهلي في المباراة المقبلة سيخسر من الزمالك أيضا في بطولة الدوري المصري".