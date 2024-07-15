نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس نادي النصر: سنخوض مباراة بيراميدز رغم تهديدات اتحاد الكرة ونقص اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد المستشار أشرف لطفي، القائم بأعمال رئيس نادي النصر، أن النادي تلقى خطابًا من اتحاد الكرة بشأن موقفهم من مباراة بيراميدز في كأس مصر.

وقال لطفي في تصريحات للإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس: "اتحاد الكرة هددنا في الخطاب بأن الفريق سيعتبر مهزومًا 2-0 في حال عدم الرد خلال 24 ساعة."

وتابع: "سنواجه بيراميدز غدًا بشكل طبيعي، لكننا نعاني من عدم وجود لاعبين، وأهم لاعب في صفوف الفريق تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي."