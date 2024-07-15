نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد بركات: ميكالي كان متخيل أن هذا الأمر سهلًا.. وسيطرنا علي مباراة أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام علي منتخب مصر الأولمبي، أن روجيرو ميكالي المدير للمنتخب الأولمبي، كان متخيل أن انضمام اللاعبين الكبار فوق السن سهل خلال المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس.



وقال محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي كان متخيل أن إنضمام اللاعبين فوق السن سهل".



وتابع: "ولكن أنا شرحت له الأمور واوضحت له كل التفاصيل، وفى النهاية إنضمام زيزو والنني كان رائع".



وأضاف:" مباراة المنتخب اليوم أمام أوكرانيا الودية الأولي كان هدفنا فقط الاطمئنان علي اللاعبين والظهور بشكل جيد، وبالفعل سيطرنا علي الشوط الثاني تحديدا، وكنا أقرب للفوز".



واختتم:" لدينا مباراة أخري أمام العراق يوم الأربعاء قبل المباراة الأولي فى الأولمبياد، ونستعد أن نظهر بشكل جيد وأن نحقق نجاحات فى باريس".