نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود عاشور: الناس فقدت الثقة في التحكيم المصري بسبب بيريرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمود عاشور الحكم الدولي، عن أسباب استبعاده من التحكيم في المباريات، وسبب عدم الثقة في التحكيم المصري.



وقال محمود عاشور فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "الناس فقدت الثقة في التحكيم المصري".



وتابع: "بيريرا في البداية استبعدني بسبب قراره أن اعتماده عليا كحكم فيديو فقط ".

وأوضح: "لم أوفق في اختبار اللياقة بسبب عدم تجهيزي، وكنت أستعد للمشاركة في أمم إفريقيا".

وأردف: " التحكيم المصري ظهر في أفضل صورة ببطولة أمم إفريقيا، وكان الجميع اكتسب ثقتنا".

واختتم محمود عاشور حديثه قائلًا: "الناس فقدت الثقة في التحكيم المصري بسبب بيريرا ".