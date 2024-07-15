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أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب الأرجنتين في الفوز على كولومبيا بهدف مقابل لا شيء خلال اللقاء الذي جمع بين المنتخبين صباح اليوم في نهائي بطولة كوبا أمريكا.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، نتيجة مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا والتي انتهت بفوز منتخب الأرجنتين على كولومبيا.

نتيجة مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا

وانتهت مباراة الأرجنتين وكولومبيا بنتيجة هدف نظيف لأصدقاء ليونيل ميسي الذي لم يكون في الملعب خلال هدف المباراة بسبب إصابته.

أحداث مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا

بدأت المباراة بضغط كولومبي، حيث أرسل لويس دياز كرة قوية في الدقيقة السادسة إلى شباك الأرجنتين ولكن أمسكها حارس المرمى.

وشهدت الدقيقة عشرون من عمر المباراة تمريرة عرضية أرضية من دي ماريا ترجمها ميسي مباشرة إلى شباك غريمه ولكن الكرة اصطدمت وهي في طريقها للمرمى بقدم زميلهما ألفاريز، وفشلت في أن تسكن الشباك.

وفي الدقيقة الثانية والثلاثين الدقيقة أزيل جيفرسون تسديدة من مسافة بعيدة باتجاه الأرجنتين ولكن لمس حارس الأرجنتين الكرة بأطراف أصابعه ومنعه من الهدف وحولها إلى ركنية.

وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين بالتعادل السلبي بعد ضغط مكثف من كولومبيا.

وشهدت الدقيقة الرابعة والخمسون هدف من دافينسون سانشيز جوهرة كولومبيا ولكنه فشل إحرازه حيث أهدر تلك الفرصة الخطيرة بتسديدة رأسية وهو على بعد خطوات من المرمى.

وحرم حارس كولومبيا دي ماريا من تسجيل هدف التقدم بعدما تصدى لكرته في الدقيقة الثامنة والخمسون من عمر اللقاء.

وسقط ميسي على الأرض وهو يجري في الدقيقة الثالثة والستون وبعد دقيقتين من علاجه تم تبديله للإصابة وخرج من الملعب وهو يبكي بشدة.

وفي الدقيقة الخامسة والسبعون سجل منتخب الأرجنتين هدف التقدم ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين واتجهوا إلى الأشواط الإضافية من أجل حسم من الفائز.

وفي الدقيقة 109 من الوقت الإضافي شهدت المباراة كرة عرضية أرجنتينية مرت من أمام مارتينيز، ولكن دون فائدة.

وقدمت كولومبيا هجمة خطيرة بعد الكرة السابقة ولكن كان ليساندرو حاضر بالمرصاد ليتصدى لها.

وفي الدقيقة 112 شهدت المباراة أولى أهداف اللقاء بأقدام لوتارو مارتينيز الذي لعب كبديل.

وشهدت الدقيقة 116 خروج النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا أرض الملعب وهو يبكي بسبب تأثره في آخر مباراة يخوضها مع منتخب بلاده.

وأطلق حكم اللقاء صافرته معلنًا تتويج الأرجنتين بالبطولة لهذه النسخة بهدف صاروخي من مارتينيز.