الرياضة

محمود عاشور ألوم على المصريين في لجنة الحكام لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة -  


تحدث محمود عاشور الحكم الدولي، عن التحكيم المصري والحكام المصريين في الموسم الحالي، قبل مشاركته فى أولمبياد باريس 2024.


وقال محمود عاشور  فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "اتحاد الكرة صرف أكثر من 70 مليون جنيه على الخبراء الأجانب ولم نستفيد أي شيء".


وتابع: "ألوم على المصريين في لجنة الحكام، ولا يوجد لهم أي موقف إيجابي معي، موقفهم غريب".


وأضاف: "أصغر حكم مصري في القائمة الدولية يقدم أداء أفضل من الحكم الإسباني لمباراة وبيراميدز".

وأردف: "كلاتنبرج قال لي وقت أزمة وفاركو أنه لم يبدي أي رأي في هذه اللعبة".


واختتم محمود عاشور الحكم الدولي، حديثه قائلًا: "أتمني لعب كأس العالم المقبل 2026".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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