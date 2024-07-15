نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود عاشور ألوم على المصريين في لجنة الحكام لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدث محمود عاشور الحكم الدولي، عن التحكيم المصري والحكام المصريين في الموسم الحالي، قبل مشاركته فى أولمبياد باريس 2024.



وقال محمود عاشور فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "اتحاد الكرة صرف أكثر من 70 مليون جنيه على الخبراء الأجانب ولم نستفيد أي شيء".



وتابع: "ألوم على المصريين في لجنة الحكام، ولا يوجد لهم أي موقف إيجابي معي، موقفهم غريب".



وأضاف: "أصغر حكم مصري في القائمة الدولية يقدم أداء أفضل من الحكم الإسباني لمباراة الأهلي وبيراميدز".

وأردف: "كلاتنبرج قال لي وقت أزمة مباراة الأهلي وفاركو أنه لم يبدي أي رأي في هذه اللعبة".



واختتم محمود عاشور الحكم الدولي، حديثه قائلًا: "أتمني لعب كأس العالم المقبل 2026".