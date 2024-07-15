نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صفقة وهمية".. وكيل كارلوس يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم هداف الدوري السويسري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تضع إدارة النادي الأهلي، العديد من الأسماء الجديدة والمرشحة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قي ظل استعدادت القلعة الحمراء، للمشاركة في نسخة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد.

وشدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، على ضرورة التعاقد مع مهاجم صريح أجنبي، لمشاركة وسام أبو علي في هذا المركز، قي ظل اقتراب رحيل كهربا.

- كيفن كارلوس يبتعد عن الأهلي

وتردد اسم جديد على طاولة مفاوضات النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، وهو كيفن كارلوس، مهاجم نادي يافردون، الذي يملك الجنسية الإسبانية ولكن يعتبر اللاعب من أصول نيجيرية.

وفجر وكيل اللاعب مفاجأة كبرى في تصريحات صحفية له مؤكدا عدم وجود أي استفسار أو مفاوضات مع أي نادي من الدوري المصري في الميركاتو الصيفي الجاري.

وتابع في حديثه:" أن اللاعب يمتلك عروض أوروبية ضخمة، كذلك يوحد اهتمام كبير من جانب أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، بالتعاقد مع هداف الدوري السويسري.

وأختتم:" كارلوس سبرحل عن فريقه هذا الصيف بشكل مؤكد، والأفضلية في خطوته القادمة ستكون للعرض الأكثر جاذبية".