الرياضة

عاجل.. رحيل محمد مجدي أفشة للدوري السعودي؟ رد مفاجئ من كولر

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رحيل محمد مجدي أفشة للدوري السعودي؟ رد مفاجئ من كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مصير لاعبه محمد مجدي أفشة، من الرحيل إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كولر يتمسك ببقاء أفشة

وتمسك المدير الفني للأهلي ببقاء مجدي أفشة داخل صفوف الأحمر لما يمتلكه اللاعب من خبرات عديدة، حيث أنه قدم العديد من الإنجازات مع الأحمر وترك بصمة جعلت العديد من الكثير تفكر في ضمه.

وأبلغ كولر لجنة التخطيط للكرة بعدما عرضوا عليه رحيل اللاعب إلى أحد الأندية السعودية، أنه من الصعب الاستغناء عن أفشة في الفترة الحالية، حيث أن الأهلي يحتاج خبراته خلال الفترة القادمة، وأنه يعد من اللاعبين المتميزين في الفريق.

ويعتمد كولر بشكل كبير على محمد مجدي أفشة في أرضية الملعب، والفريق بحاجة إلى جهوده كما أنه أحد اللاعبين المؤثرين في صفوفه.

ووصل للاعب عرض رسمي من فريق الخلود السعودي، من أجل التعاقد مع أفشة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن اللاعب لم يكن لديه أي اعتراض للانضمام للفريق الصاعد حديثًا للدوري السعودي.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا