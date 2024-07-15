نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رحيل محمد مجدي أفشة للدوري السعودي؟ رد مفاجئ من كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مصير لاعبه محمد مجدي أفشة، من الرحيل إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كولر يتمسك ببقاء أفشة

وتمسك المدير الفني للأهلي ببقاء مجدي أفشة داخل صفوف الأحمر لما يمتلكه اللاعب من خبرات عديدة، حيث أنه قدم العديد من الإنجازات مع الأحمر وترك بصمة جعلت العديد من الكثير تفكر في ضمه.

وأبلغ كولر لجنة التخطيط للكرة بعدما عرضوا عليه رحيل اللاعب إلى أحد الأندية السعودية، أنه من الصعب الاستغناء عن أفشة في الفترة الحالية، حيث أن الأهلي يحتاج خبراته خلال الفترة القادمة، وأنه يعد من اللاعبين المتميزين في الفريق.

ويعتمد كولر بشكل كبير على محمد مجدي أفشة في أرضية الملعب، والفريق بحاجة إلى جهوده كما أنه أحد اللاعبين المؤثرين في صفوفه.

ووصل للاعب عرض رسمي من فريق الخلود السعودي، من أجل التعاقد مع أفشة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن اللاعب لم يكن لديه أي اعتراض للانضمام للفريق الصاعد حديثًا للدوري السعودي.