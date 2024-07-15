نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الدوري السعودي يوجه صدمة لنجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف إم، إن هناك تراجع في العقود التي قدمت الفترة الأخيرة من الأندية السعودية لحارس مرمى الأهلي محمد الشناوي.

الأندية السعودية تتراجع عن الشناوي

أضاف شبانة ان هذا التراجع من قبل الأندية السعودية جاء بسبب تذبذب مستوى الحارس في المباريات الأخيرة مع النادي الأهلي.

وأكد شبانة في تصريحاته على أن أليو ديانج لاعب وسط القلعة الحمراء على مشارف الرحيل لنادي الخلود السعودي، ولا يتبقى سوى وضع الرتوش الأخيرة.