نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتفاصيل.. ماذا ينقص الزمالك للإعلان عن فك القيد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الناقد الرياضي أحمد شوقي صلاح، آخر تطورات أزمة إيقاف القيد بنادي الزمالك، وسبب إيقاف القيد بالقلعة البيضاء حتى الآن، رغم تسوية مستحقات اللاعب المغربي خالد بو طيب.



وقال أحمد شوقي في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "الزمالك موجود على سيستم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إنه لم يتم فك القيد حتى الآن".



وتابع: "تفاجئ مسئولو نادى الزمالك، أن هذا الأمر بسبب المغربي خالد بو طيب نجم القلعة البيضاء السابق".



وأضاف: "هذا الأمر أثار لغط كبير بسبب عدم إرسال بو طيب، تسويه مستحقاته لدى المحكمة الرياضية الكأس".

وأردف: "لا نعلم حتى الآن سبب عدم إرسال بوطيب لهذا الأمر، حيث إنه يقول لدي ظروف خاصة منعتني".



وأوضح: "الزمالك من جانبه كلف المحامي الخاص به، إنه يبعت للمحكمة الرياضية إن الموضوع تم، وبناءا عليه سيتم إرسال ايميل إلى اللاعب، والموضوع منتهي يتبقى الأقساط فقط".

وأكمل: "ليس هذا فقط سبب وقف القيد بنادي الزمالك،باقي مستحقات مساعدي فيريرا، وتأخر هذا الأمر وهذا بسبب دفع مستحقات خالد بو طيب".

واستطرد: "الزمالك ينتظر الحكم في قضية، المدرب البرتغالي جايمي باتشكيو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء ".



واختتم الناقد الرياضي أحمد شوقي صلاح حديثه قائلًا: "ولن يكون هناك خلافات مع باتشكيو".