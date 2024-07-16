عاجل.. رحيل ساوثجيت عن تدريب انجلترا

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مسؤولو الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، صباح اليوم الثلاثاء، رحيل جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن منصبه، وذلك بعد خسارة نهائي يورو 2024 أمام منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

رسميًا.. رحيل ساوثجيت عن تدريب منتخب إنجلترا بعد الفشل في تحقيق اليورو

وكتب الإتحاد الإنجليزي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " X ": "بعد 102 مباراة ونحو ثماني سنوات في منصبه، أعلن جاريث ساوثجيت أنه سيترك منصبه كمدرب للفريق".

وأرسل جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي رسالة وداعه لمنتخب الأسود الثلاثة، وفقًا لما نشره الموقع الرسمي للاتحاد الإنجليزي:

قائلًا: "كرجل إنجليزي فخور، كان شرفًا لي أن ألعب لمنتخب إنجلترا وأن أتولى تدريب منتخب إنجلترا".

وتابع:" المنتخب الإنجليزي دائما ما كان يعني كل شيء بالنسبة لي، وقد أعطيته كل ما أمتلك الآن ".

وأضاف:" حان الوقت للتغيير، ولفصل جديد، المباراة النهائية يوم الأحد الماضي في برلين ضد إسبانيا كانت آخر مباراة لي كمدرب لإنجلترا".

واستكمل:" انضممت إلى الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم في عام 2011، وكنت عازمًا على تحسين كرة القدم الإنجليزية في تلك الفترة".

وأردف:" قديت ثماني سنوات كمدير فني لمنتخب إنجلترا، تلقيت الدعم من بعض الأشخاص الرائعين الذين أشكرهم من كل قلبي ".

وواصل: "لم يكن من الممكن أن يكون هناك أي شخص أفضل بجانبي من ستيف هولاند، إنه أحد أكثر المدربين موهبة في جيله، وقد كان هائلًا خلال الفترة الماضية".

وأتم:" أتوجه بالشكر الخاص إلى طاقم العمل الذي قدم لي وللاعبين دعمًا غير محدود على مدار السنوات الثماني الماضية، لقد كانوا على قدر المسؤولية بعملهم الجاد والتزامهم كل يوم، وأنا ممتن لهذا الفريق الرائع ".

جدير بالذكر أن جاريث ساوثجيت قاد المنتخب الإنجليزي في 102 مباراة دولية، فشل من خلالهم في تحقيق أي بطولة لمنتخب الأسود الثلاثة، ووصل إلى نهائي بطولة أمم أوروبا مرتين متتاليتين في آخر نسختين بالبطولة.

