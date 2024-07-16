نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. مبابي ينضم لريال مدريد لمدة 5 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم الدولي الفرنسي كيليان مبابي لصفوف ريال مدريد، ووقع اليوم الثلاثاء على عقود انضمامه بشكل رسمي، في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقد أعلن مبابي من قبل رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان في مايو الماضي، وسرعان ذلك في شهر يونيو أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا أعلن من خلاله ضم كيليان مبابي لصفوفه.

مبابي ينضم لريال مدريد لمدة 5 سنوات

وقد اجتاز كيليان مبابي الاختبار الطبي قبل الانضمام لصفوف ريال مدريد، حيث يستمر عقده حتى 2029، لمدة 5 سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي.

وعقب انتهاء يورو 2024، وبعد خروج فرنسا من نصف النهائي، سيقدم كيليان اليوم في ملعب سانتياجو بيرنابيو أمام الجماهير.

