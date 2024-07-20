نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فاركو لمواجهة طلائع الجيش في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد خطاب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش بعد قليل بستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة 31 من دوري نايل.

موعد مباراة فاركو وطلائع الجيش

وتنطلق صافرة بداية مباراة فاركو وطلائع الجيش مساء اليوم في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 6:30 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل فاركو أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد شيكا

خط الدفاع: جمال، عوض، مرعي، كامل

خط الوسط: فخري، جهاد، عماد

خط الهجوم: نجيب، ناصر، تيري

القنوات الناقلة لمباراة فاركو وطلائع الجيش

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات