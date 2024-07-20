الرياضة

نجم الأرجنتين يتحدث عن مركز انتر ميامي في حال تواجد بالبريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث نجم منتخب الأرجنتين المعتزل ومانشستر سيتي السابق، عن مستوى فريق انتر ميامي في حال تواجده بالدوري الانجليزي مع ميسي.

توج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا ٢٠٢٤، بعد فوزه على منتخب كولومبيا في نهائي البطولة بنتيجة هدف واحد دون رد سجله لاوتارو مارتينيز.

أقيمت البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهدت أحداث شغب كثيرة وانفلات امني، اشتكى منه كل المشاركين.

أجويرو يتحدث عن مستوى انتر ميامي

قال أجويرو: مستوى انتر ميامي مع تواجد ميسي مختلف، يستطيع الفريق أن ينافس على القمة إذ تواجد في البريميرليج.

أضاف أجويرو أن ليونيل ميسي قادر على جعل أي فريق في المقدمة، إذ معك الأسطورة فأنت ستنافس على كل شيء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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