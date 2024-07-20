نجم الأرجنتين يتحدث عن مركز انتر ميامي في حال تواجد بالبريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث نجم منتخب الأرجنتين المعتزل ومانشستر سيتي السابق، عن مستوى فريق انتر ميامي في حال تواجده بالدوري الانجليزي مع ميسي.

توج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا ٢٠٢٤، بعد فوزه على منتخب كولومبيا في نهائي البطولة بنتيجة هدف واحد دون رد سجله لاوتارو مارتينيز.

أقيمت البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهدت أحداث شغب كثيرة وانفلات امني، اشتكى منه كل المشاركين.

أجويرو يتحدث عن مستوى انتر ميامي

قال أجويرو: مستوى انتر ميامي مع تواجد ميسي مختلف، يستطيع الفريق أن ينافس على القمة إذ تواجد في البريميرليج.

أضاف أجويرو أن ليونيل ميسي قادر على جعل أي فريق في المقدمة، إذ معك الأسطورة فأنت ستنافس على كل شيء.