نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنفراد.. دوت الخليج الرياضي يكشف التشكيل النهائي للأجهزة الفنية لمنتخبات كرة القدم النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم في تصريح خاص للفجر الرياضي، أن الإتحاد المصري لكرة القدم أستقر على تعيين مصطفى منير مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للناشئات تحت 15 عام، إضافة لتعيين أميرة يوسف مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للشابات تحت 20 عام.

دوت الخليج الرياضي يكشف التشكيل النهائي للأجهزة الفنية

كما أكد علاء نبيل خلال تصريحه للفجر الرياضي أنه لم يتم اتخاذ قرار بتعيين الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، لعدم وجود إرتباطات دولية للمنتخب الأول في الفترة القادمة.

وكان قد شهدت الأيام الماضية جدلًا واسعًا داخل أروقة كرة القدم النسائية المصرية بعد أن قامت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة إتحاد كرة القدم بإعلان الجهاز الفني لمنتخب مصر للسيدات بقيادة أميرة يوسف كمدير فني، مما تسبب في حالة غضب شديد بين مدربين ومدربات كرة القدم النسائية إعتراضًا على القرار لقلة خبرة العناصر التي تم إختيارها للجهاز الفني للمنتخب الأول، ولكن سرعان ما تراجع مسئولو إتحاد كرة القدم عن اتخاذ قرار بتعيين جهاز فني للمنتخب الوطني الأول خلال الفترة الحالية، والإكتفاء بوجود أميرة يوسف مديرًا فنيًا لمنتخب تحت 20 بدلًا من المنتخب الأول.

وأشار علاء نبيل إلى إنحيازه التام للمدرب الوطني وشدد على ضرورة دعم وتطوير المدربين والمدربات للإعتماد عليهن في المستقبل.

وجدير بالذكر أنه سيتم البدء في إستلام أوراق التقديم للحصول على الرخص التدريبية D لمدربات كرة القدم النسائية بداية من غدًا الأحد وحتى الأربعاء المقبل، بمقر الهدف للمنتخبات الوطنية بأكتوبر.