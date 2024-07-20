نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يعود كانتي إلى الدوري الإنجليزي من بوابة ويست هام؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت بعض التقارير الصحفية حول رحيل الفرنسي نجولو كانتي عن الدوري السعودي بعد مفاوضات كثيرة مع ناديه الحالي الإتحاد السعودي.

كانتي مطلوب في ويست هام

بات كانتي، على رادار نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية حيث أبدلا يمانع اللاعب على فكرة العودة للبريميرليج.

وقدم النادي الإنجليزي عرضا بقيمة 17مليون يورو لضم اللاعب إلا أن جاء الرفض من نادي الإتحاد الذي طالب بمبلغ 30 مليون يورو.

وجاء اهتمام النادي اللندني بالفرنسي بعد أدائه الرائع في بطولة يورو 2024 ومساهمته في وصول منتخبه لنصف نهائي البطولة.

وشارك نجولو كانتي مع فريق الاتحاد السعودي في 44 مباراة خلال الموسم، حيث سجل 4 أهداف، وصنع 6 أهداف لزملائه في الفريق بمختلف المسابقات.