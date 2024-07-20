نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات ليفربول الودية استعدادا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب موسم 2024/2025 من الانطلاق وتستعد الفرق الكبرى له بقوة ونقدم لكم موعد مباريات ليفربول الودية استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الهولندي ارني سلوت.

مواعيد مباريات ليفربول الودية

السبت 27 يوليو ليفربول ضد ريال بيتيس 2:30.

الخميس 1/8 ليفربول ضد آرسنال 2:30.

الأحد 4/8 ليفربول ضد مانشستريونايتد 2:30.

الأحد 11/8 ليفربول ضد إشبيلية 2:30.

موعد مباراة ليفربول وايبسويتش

ويفتتح الريدز أول مبارياته الرسمية مع نظيره فريق ايبسويتش يوم السبت الموافق 17 أغسطس المقبل بستاد بورتمان رود في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.