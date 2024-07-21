أحمد حجازي يودع جماهير الاتحاد بكلمات مؤثرة بعد انتقاله إلى نيوم

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أحمد جودة - القاهرة - ودع الدولي المصري أحمد حجازي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي جماهير العميد برسائل مؤثرة بعد انتقاله رسميا إلى صفوف فريق نيوم.

حجازي يودع جماهير الاتحاد بكلمات مؤثرة

وقال حجازي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "اكس": "جماهير نادي الاتحاد الغاليه شكرًا لكم علي المسانده والدعم الدائم في الاوقات الصعبه قبل الانتصارات والبطولات من اول يوم لي في النادي واستقبالكم لي ولعائلتي وانا شعوري اني واحد منكم شكرًا لكم على كل شئ".

وتابع: "اتوجه بالشكر لمجلس اداره نادي الاتحاد السابق وجميع الأعضاء وجميع المدربين والاجهزه الفنيه والاجهزه الاداريه والجهاز الطبي الشكر موصول لمجلس الاداره الحالي واتمني لهم التوفيق واشكر بشكل خاص جميع العاملين في النادي الناس دي بتشتغل بحب واخلاص للنادي قبل اي شئ".

وأضاف: "فخور باني كنت جزء من تاريخ هذا النادي العريق وكابتن له في تحقيق بطوله الدوري والسوبر في واحده من افضل لحظات في تاريخي بحضوركم وتشجيعكم ودائمًا سيكون النادي في أمان بدعمكم وحضوركم وتواجدكم مع الفريق كما تفعلون دائمًا وإلى زملائي اللاعبين عشنا اوقات صعبه ولكن دائمًا كنا فريق واخوه وعدنا بانتصارات وبطولات شكرًا لكم علي كل شئ وسعيد اني لعبت مع كل واحد فيكم واتمنى لكم جميعًا التوفيق".

واختتم: "إلى اللقاء سأظل انا وعائلتي دائما مشجعين للنادي في كل الاوقات وشكرًا لكم على رسائل التي اظهرت محبتكم وتقديركم".