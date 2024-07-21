نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يبلغ فيورنتينا بمصير سفيان أمرابط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبلغ نادي مانشستر يونايتد، نظيره فيورنتينا الإيطالي بمصير لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط، الذي مثّل صفوف الشياطين الحمر بالموسم الماضي على سبيل الإعارة.

مانشستر يونايتد لن يُفعل بند شراء أمرابط

وحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو فأن نادي مانشستر يونايتد أخبر فيورنتينا بأنه لن يقوم بتفعيل خيار شراء أمرابط بقيمة 20 مليون يورو.

وتابع رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: "لا يزال مانشستر يونايتد مهتمًا بأمرابط ومستعد لمناقشة شروط أخرى ما دام أن المدرب إيريك تين هاج يحب اللاعب ويريد استمراره”.

وأشار رومانو إلى اهتمام أندية أوروبية أخرى بالحصول على خدمات سفيان أمرابط، هذا الصيف.

وكان سفيان أمرابط قد انضم إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة من فيورنتينا، الموسم الماضي.