نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوري شاهين يحذر لاعبي دورتموند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد نوري شاهين مدرب بوروسيا دورتموند، على لاعبي فريقه، بضرورة تكثيف جهودهم أو مواجهة العواقب، وذلك في أعقاب خسارة الفريق برباعية نظيفة أمام باثوم يونايتد التايلاندي، في المباراة الودية التي جمعتهما.

نوري شاهين يحذر لاعبي دورتموند

وقال شاهين "من لا يلتزم بالأساسيات لن يلعب، الأمر بهذه البساطة".

وتحدث شاهين عن خسارة ثقيلة تلقاها الفريق في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد، وأوضح أنه سيتناول كافة الأمور بطريقة صريحة وصادقة.

وأعرب عن عدم سعادته تحديدا بأداء الفريق الدفاعي، ولكنه استثنى اللاعبين الشباب من انتقاداته.

ووصل دورتموند إلى بانكوك يوم السبت الماضي، ولعب مباراة أمس الأحد، وأجرى شاهين 10 تبديلات ما بين الشوطين.

ونوه "أعلم أن اللاعبين مرهقون للغاية، وتدربوا كثيرا، ولكن بالطبع لا يمكن أن يكون هذا عذرا، ليس لأنهم مرهقون سأقول دعونا ننسى الأمر".

لكن شاهين لا يريد أن يضخم من نتيجة المباراة، خاصة وأن الفرصة متاحة أمام اللاعبين لإثبات أنفسهم في اليابان، حيث وصلوا إليها اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة سيريزو أوساكا في مباراة ودية يوم الأربعاء.

