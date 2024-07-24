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أحمد جودة - القاهرة - قدمت نيوزيلندا شكوى إلى وحدة النزاهة في اللجنة الأولمبية الدولية بعد رصد طائرة مسيرة تابعة لأحد أعضاء فريق كندا فوق جلسة تدريبية لفريق كرة القدم النسائي في أولمبياد باريس.

أول حالة تجسس على تدريبات الفرق النسائية في اولمبياد باريس

وقالت اللجنة الأولمبية النيوزيلندية اليوم الأربعاء إن "الطائرة المسيرة حلقت فوق جلسة تدريب فريق كرة القدم النسائي النيوزيلندي في سانت إتيان في 22 يوليو (تموز).



وأضافت "أبلغ أعضاء دعم الفريق بالإبلاغ عن الحادث إلى الشرطة على الفور، مما أدى إلى احتجاز مشغل الطائرة المسيرة، الذي تم تحديده كعضو في فريق دعم المنتخب الكندي النسائي لكرة القدم".

وطلبت نيوزيلندا من كندا إجراء مراجعة كاملة للحادث.

وقالت اللجنة الأولمبية النيوزيلندية: "قدمت كندا اعتذارًا وتحقق في ظروف الحادث".

