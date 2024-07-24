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أحمد جودة - القاهرة - يوتيوب بدون تقطيع الآن.. مباراة منتخب مصر والدومينيكان اليوم في أولمبياد باريس 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة منتخب مصر والدومينيكان اليوم في أولمبياد باريس 2024.. يخوض منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم اليوم الأربعاء الموافق 25 يوليو 2024، أولى مبارياته في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك عندما يواجه منتخب الدومينيكان في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات. وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفراعنة، حيث أنها ستكون بمثابة انطلاقة قوية في رحلة البحث عن تحقيق حلم الميدالية الأولمبية.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة منتخب مصر والدومينيكان خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة منتخب مصر

منتخب مصر الأولمبي يستهل مشواره في أولمبياد باريس بمواجهة الدومينيكان

ويدخل منتخب مصر الأولمبي هذه البطولة بمعنويات عالية بعد تحقيقه المركز الثاني في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في المغرب العام الماضي. ويضم الفريق العديد من اللاعبين الموهوبين، مثل إبراهيم عادل ومحمد النني وأحمد سيد زيزو، الذين يمتلكون الخبرة الكافية للمنافسة على أعلى مستوى.

ويقود المنتخب المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، صاحب الإنجاز التاريخي بقيادة منتخب بلاده للفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016. ويملك ميكالي خبرة واسعة في تدريب المنتخبات والأندية، ويسعى لتحقيق إنجاز جديد مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس.

وقد أجرى منتخب مصر استعدادات قوية لهذه البطولة، حيث خاض مباراتين وديتين أمام منتخبي أوكرانيا والعراق، حقق خلالهما الفوز في المباراة الثانية وتعادل في الأولى. وتأمل الجماهير المصرية أن يُقدم المنتخب أداءً قويًا في مباراته الأولى ضد الدومينيكان، وأن يحقق بداية إيجابية في مسيرته نحو تحقيق حلمه الأولمبي.

موعد مباراة منتخب مصر والدومينيكان



يشدّ أنظار عشاق كرة القدم المصرية والعربية مساء اليوم، الأربعاء 24 يوليو 2024، مواجهة قوية تجمع بين منتخبي مصر والدومينيكان في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتُعدّ هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات المنتخبين، خاصةً مع تواجدهما في مجموعة قوية تضم أيضًا منتخبي إسبانيا وأوزبكستان.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد الدومينيكان

يسعد عشاق كرة القدم المصرية والعربية بمعرفة أن هناك العديد من القنوات التي ستُبثّ مباراة منتخب مصر ضد الدومينيكان، وذلك مساء اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وإليك بعض القنوات التي ستُنقل المباراة:

قناة الرياضية المغربية: ستُنقل المباراة عبر شاشتها المفتوحة والمجانية على قناة Arryadia OLYMPICS 3 عبر القمر الصناعي نايل سات.

شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية: ستُنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1 المشفرة، وذلك عبر شاشات الكاس القطرية أيضًا.

جدول ترددات القنوات الناقلة للمباراة

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ القمر الصناعي Arryadia OLYMPICS 3 11476 عمودي 27500 – 3/4 نايل سات beIN SPORTS 1 مشفرة - - - -

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الدومينيكان



يخوض منتخب مصر مباراة الدومينيكان بتشكيلة ينتظز أن تضم:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر فايد - حسام عبد المجيد - أحمد عيد - كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد النني - محمد شحاتة - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: إبراهيم عادل - أحمد زيزو - أسامة فيصل.

مجموعة مصر في أولمبياد باريس 2024



يقع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 ضمن المجموعة الثالثة رفقة كل من: (إسبانيا- أوزبكستان- جمهورية الدومينيكان).

منتخب مصر منتخب أسبانيا منتخب جمهورية الدومينيكان منتخب أوزبكستان

طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر أمام الدومينيكان



وجاء طاقم الحكام الياباني كالتالي:

حكم ساحة: اليابانية يوشيمي ياماشيتا

مساعد أول: ماكوتو بوزونو- اليابان

مساعد ثاني: ناعومي تيشيروجي- اليابان

حكم رابع: أوديت هاميلتون- جامايكا

حكم VAR: التايلاندي سيفاكورن بو أودوم

حكم مساعد VAR: الأرجنتيني هيكتور باليتا.

جدول مباريات منتخب مصر في أوليمبياد باريس



- يواجه منتخب مصر في الجولة الأولى من أوليمبياد باريس منتخب الدومينيكان يوم الأربعاء، الموافق 24 يوليو الجاري، على ملعب «لا بوجوار».

- يواجه منتخب مصر في الجولة الثانية أوزبكستان، يوم السبت الموافق 27 يوليو، على ملعب «لا بوجوار».



- يختتم منتخب مصر مبارياته في الدور الأول من أوليمبياد باريس بمواجهة إسبانيا، يوم الثلاثاء 30 يوليو على ملعب «بوردو».