أحمد سالم: إنهاء ملف المستحقات المتأخرة يتصدر أولويات مجلس الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن مستحقات لاعبي الفريق الأول، يتصدر أولويات المجلس الأبيض خلال الفترة الحالية.

قأحمد سالم: إنهاء ملف المستحقات المتأخرة يتصدر أولويات مجلس الزمالك

ال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، ليس هناك شكًا في سعي المجلس الأبيض لحل ما تبقى من أزمات لفك إيقاف القيد والتعاقد مع صفقات جديدة، ولكن هذا مؤجل بشكل مؤقت لحين إنهاء ملف المستحقات المتأخرة.

وأضاف، الموسم الحالي اقترب من الانتهاء، وبالتالي لا بد من سداد كافة مستحقات اللاعبين قبل إنهاء ملف إيقاف القيد والتعاقد مع صفقات جديدة، هو أمر هام بالطبع ولكن سيكون له وقته عقب إنهاء الالتزامات المالية تجاه لاعبي الفريق الحاليين.