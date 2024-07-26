نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحد أقوى منتخبات إفريقيا.. مدرب أوزبكستان يعلق على مواجهة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف تيمور كابادزه، المدير الفني لمنتخب أوزبكستان الأولمبي، نظيره منتخب مصر الأولمبي بـ "أحد أقوى الفرق في إفريقيا". جاءت هذه التصريحات قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في أولمبياد باريس 2024، والتي ستقام مساء غد السبت.

أداء المنتخبين في الجولة الأولى

تعادل منتخب مصر الأولمبي في مباراته الأولى سلبيًا مع منتخب الدومينيكان، بينما تعرض منتخب أوزبكستان لخسارة بصعوبة أمام إسبانيا بهدفين لهدف.

تصريحات تيمور كابادزه

قال تيمور كابادزه، في تصريحات نشرتها الصحف الأوزبكية اليوم: "وصلنا إلى مدينة نانت أمس، نحن نواصل استعداداتنا، أمامنا مباراة ضد مصر".

وأضاف: "الشيء الرئيسي هو أن الجميع في صحة جيدة، لكن لدينا خسارة واحدة، حيث اضطر مدافعنا إبراهيم خليل إلى مغادرة المنتخب الوطني لأسباب عائلية. على الرغم من ذلك، نواصل التدريب وفقًا للخطة وسنحاول الفوز بمباراة الغد".

وتابع كابادزه: "منتخب مصر من أقوى الفرق في إفريقيا. لقد لعبنا ضدهم العام الماضي في طشقند، ونحن ندرك جيدًا نقاط قوة خصمنا وقدراته".

أوضح كابادزه أن الفريق يعمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأولى، مشيرًا إلى أنهم قاموا بتحليل أسلوب لعبهم وتوصلوا إلى الاستنتاجات اللازمة. وقال: "نحن نعمل على تصحيح الأخطاء والآن كل اهتمامنا يتركز على مباراة الغد".

وأكد كابادزه أن جميع أفراد الفريق في حالة جيدة ولا توجد أي مشاكل، مشيرًا إلى أنهم يحاولون إضافة أحد اللاعبين الاحتياطيين إلى القائمة بعد رحيل إبراهيم خليل، وقد أرسلوا طلبًا إلى اللجنة المنظمة وينتظرون الرد.