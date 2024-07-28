نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النجم الساحلي يقترب من التعاقد مع لاعب الترجي السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إقتربت إدارة النجم الساحلي التونسي من التعاقد مع حسام دقدوق ظهير أيسر الصفاقسي والترجي السابق.

النجم الساحلي يوقع مع دقدوق

حيث سيوقع دقدوق مع النجم لمدة موسمين يعود بعدها إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب عقوبة وقعت عليه من قبل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويستعد النجم الساحلي للإعلان عن رفع عقوبة إيقاف القيد التي وقعت عليه.

حيث تمكنت لجنة تسيير الأعمال في النجم من إنهاء أزمة مستحقات مهاجم الفريق السابق الإيفواري سليمان كوليبالي.

فقد أكد كريم العكروت رئيس لجنة فض المنازعات إنهاء قضية كوليبالي بعد أن حول النادي التونسي 650 ألف دينار تونسي لحساب اللاعب.