نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك ينفي التعاقد مع الشيبي ويكشف موقفه من ضم بن شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أوضح أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن النادي صرف مستحقات عدد كبير من اللاعبين في مختلف القطاعات مشيرا إلى تطور ملحوظ يشعر الأعضاء بالارتياح.

دعا سالم في تصريحات تليفزبونية مع الإعلامي مجدي عبد الغني بقناة الشمس أعضاء النادي إلى سداد المستحقات والعضويات، ونفى صحة ما تم تداوله بشأن اللاعب نداي، مشيرًا إلى أن مستحقاته المالية تُسدد حاليًا، وتم تقديم عرض له بانتظار رده.

أكد سالم أن ملف الصفقات الجديدة في يد الجهاز الفني، وأن جوميز سيمنح الفرصة للاعبين الناشئين في الفترة المقبلة. كما أشار إلى استمرار جوميز مع النادي في الموسم المقبل دون نية للرحيل.

وتابع المتحدث أنه سيتم افتتاح فرع جديد لنادي الزمالك في أكتوبر خلال أشهر قليلة، وأن عقد أوباما ينتهي بنهاية الموسم الجاري في انتظار التقييم الفني له.

بالنسبة لأشرف بن شرقي، قال سالم إن هناك صعوبات في إتمام الصفقة، ودعا الإعلام إلى عدم الضغط على زيزو الذي يعتبره أفضل لاعب في مصر. ونفى ما يتم تداوله حول التعاقد مع اللاعب الشيبي، مؤكدًا أنها شائعات من وسائل التواصل الاجتماعي.