نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. جناح توتنهام ينتقل إلى جيرونا الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي جيرونا الإسباني عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع الجناح بريان جيل قادمًا من توتنهام الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

جيرونا يضم جناح توتنهام الإنجليزي

أكد النادي في بيانه الرسمي أن الوافد الجديد البالغ من العمر 23 عامًا، اجتاز الفحص الطبي بالفعل وسيبدأ التدريب غدًا تحت قيادة مدرب الفريق ميشيل سانشيز.

وأنضم بريان جيل إلي صفوف جيرونا علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم مع وجود بند بأحقية الشراء بمقابل 15 مليون جنية استرليني.

وانتقل جيل إلي صفوف توتنهام الإنجليزي عام 2021، قادمًا من إشبيلية الإسباني بمقابل 25 مليون جنية استرليني.