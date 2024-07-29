نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سالم يقود تشكيل المقاولون العرب أمام الزمالك في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب، تشكيل فريقه الذي من المقرر له مواجهة الزمالك، في المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم الإثنين، في إطار منافسات دوري نايل.

ويحل الزمالك ضيفًا على فريق المقاولون العرب، على ملعب ذئاب الجبل، ضمن منافسات الجولة الـ 19 المؤجلة من مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل المقاولون أمام الزمالك في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أسامة النجار - فاروقا نور الدين - أحمد علاء - جوزيف أوشايا

خط الوسط: محمد مجلي - معز أفولوا - محمد عنتر - جواكيم أوجيري - عمر سافيولا

خط الهجوم: محمد سالم

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز السابع عشر (قبل الأخير) في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 21 نقطة.