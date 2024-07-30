نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إشبيلية يتمم اتفاقه مع إنتر ميلان على ضم لاعبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الإسباني صموئيل سيلفا أن إشبيلية أتم الأتفاق مع إنتر ميلان الإيطالي علي ضم اللاعب الفرنسي الواعد لوسيان أجومي خلال الأنتقالات الصيفية الجارية.

وأكد سيلفا أن اللاعب الفرنسي سينتقل إلي صفوف الفريق الإسباني بمقابل 4 مليون يورو، بالإضافة إلي وجود بند يسمح للفريق الإيطالي في الحصول على 40% من قيمة عائد بيع اللاعب في المستقبل.

وأفاد أن الفرنسي لوسيان أجومي سيخضع للفحوصات الطبية خلال الساعات القادمة، تمهيدًا للانتقال بشكل رسمي لنادي إشبيلية حتي يونيو 2028.

إشبيلية الإسباني يضم لوسيان أجومي

وانضم أجومي البالغ من العمر 22 عام، إلي صفوف إنتر ميلان عام 2019 قادمًا من سوشو الفرنسي في صفقة انتقال حر.

والجدير بالذكر أن اللاعب الفرنسي خرج الموسم الماضي علي سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية الماضية إلي صفوف إشبيلية، وأثبت جدارة وأحقية في الاستمرار مع الفريق الإسباني.

