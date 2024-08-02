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أحمد جودة - القاهرة - قمة شرسة بين Japan ضد Spain، في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، ببث مباشر Spain.. مشاهدة مباراة إسبانيا ضد اليابان 4K في أولمبياد باريس، ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول منتخب إسبانيا الأولمبي اختبارا صعبا عندما يواجه نظيره المنتخب الياباني، مساء اليوم، في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، ويستقبل ملعب الأضواء، مباراة اليابان ضد إسبانيا، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتأهل اليابان عن صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعدما حصد العلامة الكاملة فيما تأهل منتخب إسبانيا في وصافة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من انتصارين وهزيمة من منتخبنا الوطني، ويسعي منتخب اليابان إلى مواصلة نتائجه القوية واستكمال انتصاراته لحسم التأهل للمربع الذهبي، بينما سيقاتل منتخب إسبانيا المرشح للتتويج بالميدالية الذهبية للفوز والتواجد مع الأربعة الكبار، وتبلغ القيمة التسويقية لـ "لا روخا" نحو 370 مليون يورو، حيث يعتبر أليكس باينا هو أغلى لاعب فى صفوفه بقيمة 40 مليون يورو.

مشاهدة مباراة إسبانيا ضد اليابان 4K في أولمبياد باريس

وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مباريات ربع نهائي الدورة الأولمبية "أولمبياد باريس 2024"، خاصة مباراة إسبانيا ضد اليابان في ربع النهائي، فضلًا عن كل ما يخص مشاهدة مباراة إسبانيا ضد اليابان 4K في أولمبياد باريس.

بث مباشر Spain.. مشاهدة مباراة إسبانيا ضد اليابان 4K في أولمبياد باريس

بث مباشر Spain.. مشاهدة مباراة إسبانيا ضد اليابان 4K في أولمبياد باريس.. ويتولى سانتي دينيا حاليًا مهمة تدريب لمنتخب إسبانيا تحت 21 سنة، والمنتخب الأولمبي للرجال، في مشاركة الماتادور الإسبانى للمرة الثانية عشرة في البطولة الأولمبية لكرة القدم للرجال، وصعد الإسبان على منصة التتويج في أربع من مشاركاتهم الحادية عشرة في البطولة، حيث فازوا بالفضية في أولمبياد 1920 قبل أن يحققوا الذهب على أرضهم في عام 1992، يليها المركز الثاني في دورتى سيدني 2000 وطوكيو 2020.

بث مباشر Spain.. مشاهدة مباراة إسبانيا ضد اليابان 4K في أولمبياد باريس

بث مباشر Spain.. مشاهدة مباراة إسبانيا ضد اليابان 4K في أولمبياد باريس.. وتنتظر جماهير كرة القدم في كل مكان بالعالم موعد انطلاق مباراة اليابان وإسبانيا، والتي سوف تجمع بين المنتخبين اليوم الجمعة، في إطار مباريات دور ربع النهائي من الألعاب الأولمبية باريس 2024 دوري كرة القدم، والتي ستكون مواجهة شرسة، لأنها تجمع بين خصمين شرسين، لن يتخلى أي منهما عن تحقيق الانتصار من أجل استكمال منافسات البطولة.

موعد مباراة اليابان وإسبانيا

مشاهدة مباراة إسبانيا ضد اليابان 4K في أولمبياد باريس..ويتصارع منتخب اليابان مع نظيره منتخب إسبانيا، اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024، على ملعب "غروباما"، على أن تبدأ أحداث اللقاء في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن فعاليات ربع النهائي من بطولة أولمبياد باريس 2024، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2 بصوت المعلق "محمد بركات".

استعدادات إسبانيا واليابان لقمة ربع النهائي في أولمبياد باريس 2024

كما يدخل منتخب اليابان هذا اللقاء وعينه على تحقيق الفوز، حيث أنه اليوم لن يتخلى عن حجز تذكرة العبور لدور نصف النهائي، واليوم المنافسة ستكون أمام خصم قوي وعنيد، هزيمته أيضًا تحتاج لمزيد من التركيز والاستعداد القوي، حتى يستكمل المشوار من أجل التتويج بالذهبية.

وفي الناحية الأخرى يستعد المنتخب الإسباني لهذه المواجهة بكل قوة وتركيز، حيث أنه اليوم يرغب في تحقيق الفوز الذي لابديل عنه، في ظل سعيه للتمسك بتحقيق الميدالية الذهبية، كما أن المواجهة لن تكون سهلة، خاصة أن يواجه أمام خصم قوي وعنيد، توقيع الهزيمة عليه ستكون مهمة صعبة.

كيف تأهل منتخب إسبانيا لدور ربع النهائي في أولمبياد باريس 2024؟

مشاهدة مباراة إسبانيا ضد اليابان 4K في أولمبياد باريس.. ونجح منتخب إسبانيا في التأهل لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني من المجموعة الثالثة، برصيد ست نقاط، حصدها من خلال اللعب في ثلاث مباريات، انتصر في مباراتين، ووقع في فخ الهزيمة في مباراة، وتمكن المنتخب الياباني من حجز تذكرة العبور لربع نهائي البطولة بعدما تصدر المركز الأول من المجموعة الرابعة، برصيد تسع نقاط، حصل عليها أثناء خوضه ثلاث مباريات، واستطاع تحقيق الفوز بجدارة فيهم.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا اليوم ضد اليابان في أولمبياد باريس 2024

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الخاصة بمنافسات دورة الألعاب الأولمبيّة باريس 2024، وتبث الشبكة مختلف المسابقات بما فيها منافسات كرة القدم، كما تملك قناة "الدوري والكأس" بعض المنافسات بالتعاون مع "بي إن سبورتس" وتبثّ مباراة إسبانيا واليابان للرجال على قناة "BEIN SPORTS HD 2" انطلاقا من الـ6 مساءً بتوقيت السّعودية ومصر والـ7 مساءً بتوقيت الإمارات.

تردد قناة BEIN SPORTS 2 HD على نايل سات

التردد 11013 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 2\3

قناة BEIN SPORTS 2 HD على سهيل سات

التردد 10810 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 2\3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة إسبانيا واليابان للسيدات أونلاين

كما توفر شبكة "بي إن سبورتس" خدمة إضافية لمشاهدة المباريات المباشرة عبر تطبيق "TOD" وهو تطبيق مدفوع، يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تبث عبر قنوات "بي إن سبورتس" بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

موعد مباراة إسبانيا اليوم ضد اليابان في أولمبياد باريس لكرة القدم 2024 والقنوات الناقلة

المباراة توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات القنوات الناقلة إسبانيا × اليابان 6 مساءً 6 مساءً 7 مساءً BEIN SPORTS HD 2

ملعب المباراة: غروباما ستايديوم

غروباما ستايديوم البطولة: دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 - ربع النّهائيّ

دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 - ربع النّهائيّ حكم المباراة: دحان بايده

دحان بايده معلق المباراة: محمد بركات

معلق مباراة إسبانيا واليابان في أولمبياد باريس

وأسندت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مهمّة التعليق على واحدة من أهمّ مباريات الدور ربع النّهائيّ من مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية بين إسبانيا واليابان للمعلق محمد بركات.

تشكيل إسبانيا لمواجهة اليابان في أولمبياد باريس 2024

حراسة المرمى: أرناو تيناس.

أرناو تيناس. خط الدفاع: بوبيل - إريك غارسيا - كوبارسي - ميراندا.

بوبيل - إريك غارسيا - كوبارسي - ميراندا. خط الوسط: باريوس - فيرمين لوبيز - توريينتيس.

باريوس - فيرمين لوبيز - توريينتيس. خط الهجوم: باينا - رويز - سيرخيو غوميز.

تشكيل اليابان أمام إسبانيا في أولمبياد باريس