نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع إنجليزي برتغالي للتعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن القرار الذي اتخذه البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد الإسباني بشأن مستقبله في الفترة المقبلة.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فيليكس البالغ من العمر 24 عامًا عاد إلى أتلتيكو مدريد عقب نهاية فترة إعارته مع برشلونة وارتبط بالإنضمام إلى أستون فيلا الإنجليزي في فترة الميركاتو الصيفي.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن أستون فيلا وبنفيكا يبذلان قصارى جهدهما من أجل التعاقد مع جواو فيليكس.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أن بنفيكا لا يستطيع تلبية مطالب أتلتيكو مدريد المادية.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن جواو فيليكس يفضل الاستمرار مع برشلونة في الموسم المقبل.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة الجديد والبرتغالي ديكو المدير الرياضي للبرسا يرغبان في استمرار فيليكس.



ولفتت الصحيفة الإسبانية أنه من غير المتوقع أن يستمر فيليكس مع أتلتيكو مدريد في الموسم المقبل.



جدير بالذكر أن فيليكس كان قد خاض 44 مباراة مع برشلونة في جميع البطولات خلال الموسم الماضي، حيث سجل 10 أهداف وصنع 6 أهداف آخرين.



ويمتلك فيليكس عقدًا مع أتلتيكو مدريد يمتد حتى يونيو 2029.