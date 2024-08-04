نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يحيى الدرع: الراحة يومين لفراعنة اليد فرصة جيدة قبل موقعة ربع نهائي الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد يحيى الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد ان منتخب مصر نفذ المتوقع منه في دورى المجموعة واستطعنا الفوز على المجر والنرويج والارجنتين وتحقيق التعادل أمام منتخب فرنسا صاحب الأرض والجمهور.

وأضاف الدرع منتخب مصر يحترم كل المنافسين ونلعب أمام الجميع لهدف واحد فقط وهو الفوز واستفدنا كثيرًا من موقعة فرنسا رغم ضياع الفوز في الثواني الاخيرة بعد إدراك منتخب فرنسا التعادل.

واشار الدرع إلى أن منتخبنا تدركنا الأخطاء التى وقعنا فيها أمام الدنمارك وعوضنها أمام فرنسا ونفذنا طريقة لعبنا امام النرويج وكل مباراة نستفيد منها والحقيقة لا بد ان نعترف اننا حققنا اكثر ما كنا نتوقعه في مباريات المجموعة.

وتابع أنه مع كل فوز ونتيجة إيجابية يزيد توضع منتخبنا الوطنى ونحترم جميع المنافسين ونلعب بقوة أمام كل المنافسين والحمد لله كل عناصر المنتخب حصلوا على فرصة المشركة.

وأشار يحيي الدرع إلى أن الفترة القادمة صعبة والمباريات المتبقية لا تقبل القسمة على اثنين وهدفنا تحقيق الحلم والتتويج بميدالية اولمبية بعون الله.

وأضاف أن مباراة ربع النهائي ليس لها اي توقعات ولا نفضل منتخب على حساب منتخب وكل منافس له أسلوبه ونننتظر اى مواجهة دور ربع النهائي أيا كان طرفها وفرصة نحصل على راحة سلبية لمدة يومين قبل خوض مواجهة دور الثمانية.

وحقق منتخب مصر لكرة اليد فوزًا مهمًا على حساب الأرجنتين بنتيجة 34/27، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في منافسات كرة اليد في أولمبياد باريس 2024.