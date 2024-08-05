نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الحب كله حبيته فيك زماني كله".. وسام أبو علي يعيد جماهير الأهلي إلى ذكريات الزمن الجميل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفلسطيني وسام أبو علي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التألق مع المارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة وخطف الأضواء نحوه من كل مكان.

ولم يحتاج وسام إلى وقت طويل مع النادي الأهلي ليثبت جدارته وأنه أحق من يحصل على فرصة للمشاركة في مركز الهجوم، بل سرعان ما تمكن من التألق وخطف الأضواء جميعها نحوه.

وكان النادي الأهلي يحاول ايجاد صفقة مميزة في مركز الهجوم يكون بإمكانها صناعة الخطورة والتسجيل من أنصاف الفرص ولكن ذلك كان أمر صعب في الصفقات التي تعاقد معها مؤخرًا.

وضم الأهلي عددا لا حصر له من اللاعبين والجنسيات المختلفة التي جاءت إلى القلعة الحمراء من أجل قيادة هجوم الفريق خلال العقد الأخير وتحديدًا على مدار المواسم الـ 14 الأخيرة، وذلك عقب رحيل الأنجولي فلافيو، ووصلت التعاقدات إلى 14 جنسية مختلفة من أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا وأوروبا ليعود الأهلي بصفقة فلسطينية من الطراز الرفيع.

ووقع الأهلي مع وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من سيريوس السويدي وهو النادي الذي يدين له المارد الأحمر بالكثير حيث جعله يجد ضالته وينعم بعودة الحياة لمركز الهجوم مرة أخرى.

وأدى تألق وسام إلى خطف الأضواء نحوه من كل مكان واهتمام الصحف العربية والغربية به وبقدراته المميزة والمختلفة، بل بدأت مقارنته بالنرويجي إيرلينج هالاند وغيره من جلادين حراس أوروبا.

- الحب كله حبيته فيك زماني كله

واستطاع وسام أن يعيد جماهير الشياطين الحمر إلى ذكريات الزمن الجميل ويثبت لهم أن مركز الهجوم ما زال في أمان في ظل وجوده مع الفريق.

وبالإحصائيات، فإن وسام لعب أول مباراة له مع الأهلي في 27 فبراير، كان يتصدر حينها حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة ترتيب الهدافين برصيد ثماني أهداف ويأتي خلفه مابولولو مهاجم الاتحاد الذي سجل ست أهداف أنذاك، ويتبعه فيستون مايلي مهاجم نادي بيراميدز برصيد أربع أهداف.

جميع التوقعات كانت تشير إلى تتويج واحد من هؤلاء المهاجمين، بلقب هداف الدوري، ولكن أفسد فتى فلسطين جميع المخططات عندما دخل مثل البرق وسجل 18 هدف من 18 مباراة وذلك بمعدل هدف في كل مباراة ليكون الهداف منفردًا، وبالأدق يكون مسجلًا هدف كل 71 دقيقة، وهو ما لم يفعله مهاجم في مصر منذ وقت طويل جدًا.

يذكر أن آخر تألق حققه وسام كان ضد المقاولون العرب عندما سجل هاتريك بثلاثية في شباك الخصم في مؤجلة الجولة الثالثة والعشرون مساء أمس الأحد في اللقاء الذي انتهى بفوز المارد الأحمر برباعية حقق الرابع بيرسي تاو.

