نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواصل استعداداته لمباراة الحسم أمام سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه استعدادًا لمباراة سموحة التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يستعد لمواجهة سموحة

اكتفت مجموعة من اللاعبين بأداء تدريبات خفيفة في «الجيم» بعد مشاركتهم في مباراة المقاولون العرب أمس الأحد، بينما أدى بقية اللاعبين المران بشكل طبيعي في الملعب.

قاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، فقرات بدنية متنوعة، قبل استكمال بقية فقرات المران.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، اجتماعًا مع الطاقم المعاون له، لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمواجهات المقبلة.