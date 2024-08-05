نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوباما يسجل الهدف الثالث للزمالك في شباك إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح يوسف إبراهيم أوباما في إحراز الهدف الثالث، للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في شباك نظيره إنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ستاد القاهرة الدولي،في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ونجح ناصر منسي في إحراز الهدف الأول للزمالك، في الدقيقة 7 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد تمريرة عرضية رائعة من مصطفى شلبي، حولها منسي إلى المرمى مباشرة.



كما تمكن ناصر منسي من إحراز الهدف الثاني للقلعة البيضاء، في الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول للمباراة، برأسية قوية من ركنية نفذها أحمد فتوح.



فيما جاء الهدف الثالث للزمالك عن طريق يوسف إبراهيم أوباما، في الدقيقة 60 من أحداث الشوط الثاني للمباراة.



تشكيل الزمالك في اللقاء

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – سيف جعفر – سامسون أكينيولا.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء

عمر عبد العزيز وأحمد مجدي ومحمد عاطف ومحمد السيد ومهاب ياسر وعمار ياسر وناصر ماهر وحازم أسامة ويوسف أوباما.



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