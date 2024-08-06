نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لإعطاء التعليمات وشرح الأفكار.. فقرة خططية خاصة بمران الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البدلاء والمستبعدون من مباراة إنبي الأخيرة، فقرة تدريبات خططية خاصة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة زد المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وخاضت هذه المجموعة العديد من التدريبات الخططية وفقًا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة المقبلة.



وحرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل وشرح الأفكار الخططية المطلوب تنفيذها.



و خاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية في جزء من الملعب تحت قيادة أعضاء الجهاز المعاون للفريق.



ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة زد المقرر لها يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.