نتائج مسابقات أولمبياد باريس 2024

نتائج مسابقات أولمبياد باريس 2024أحرز العداء الأمريكي كول هوكر الميدالية الذهبية في سباق 1500 متر، ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحقق هوكر رقمًا أولمبيًا جديدًا بعدما أنهى السباق في زمن قدره 3 دقائق و27.65 ثانية، متقدمًا على البريطاني جوش كير بطل العالم الفائز بالمركز الثاني والميدالية الفضية، حيث حقق هو الآخر رقما جديدا بإنهاء السباق في 3 دقائق و27.79 ثانية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الأمريكي الآخر ياريد نوجوس الذي حل ثالثًا بزمن قدره 3 دقائق و27.80 ثانية.

وضمن منافسات ألعاب القوى، توجت الكندية كامرين رودجرز بالميدالية الذهبية لمسابقة رمي المطرقة، بعدما سجلت 76.97 متر في رميتها الخامسة قبل الأخيرة، متفوقة على الأمريكية أنيت نيكا إتشيكونووكي التي حققت 75.48 متر والميدالية الفضية، والصينية جي جاو التي سجلت 74.27 متر و نالت البرونزية.

وفي منافسات سباق 200 متر أحرزت الأمريكية غابرييل توماس الميدالية الذهبية، متفوقة على جوليين ألفريد من سانت لوسيا التي كانت تسعى إلى الثنائية بعدما فاجأت الجميع بإحرازها لقب 100متر.

وسجلت توماس، البالغة من العمر 27 عاماً، 21.83 ثانية لتنال ذهبيتها الأولمبية الأولى وتضيفها إلى برونزية السباق في طوكيو قبل ثلاثة أعوام حيث أحرزت أيضاً فضية التتابع 4 مرات 100 متر، وسجلت جوليين ألفريد 22.08 ثانية مظيفةً الفضية إلى رصيدها، فيما ذهبت البرونزية للأمريكية الأخرى بريتاني براون (22.20 ثانية).

واحتفظ اليوناني ميلتياديس تينتوغلو، بطل العالم، بالميدالية الذهبية في مسابقة الوثب الطويل على ملعب فرنسا في سان دوني.

وضمن تينتوغلو اللقب منذ محاولته الثانية التي سجل خلالها 8.48 متر، متقدمًا على الجامايكي واين بينوك الذي سجل 8.36 م في محاولته الثانية أيضا، والإيطالي الشاب ماتيا فورلاني (19 عاما) الذي حقق قفزة مذهلة بلغت 8.34 متر في محاولته الأولى.

ويعدّ اليوناني البالغ من العمر 26 عامًا أول من يحتفظ بالميدالية الذهبية الأولمبية في الوثب الطويل منذ أسطورة ألعاب القوى الأمريكي كارل لويس الذي حقق أربعة ألقاب متتالية بين عامي 1984 و1996.

وفازت الأسترالية أريسا ترو بالميدالية الذهبية في مسابقة التزلج بالألواح /سكايت بورد/ فئة المتنزه للنساء. وحققت ترو، البالغة من العمر 14 عامًا، 93.18 نقطة في أفضل محاولة لها من أصل ثلاث، لتتقدم على اليابانية هيراكي كوكونا التي سجلت 92.63 نقطة وحصلت على الميدالية الفضية والبريطانية سكاي براون التي حصلت على 92.31 نقطة والميدالية البرونزية.

يذكر أن لعبة "سكايت بورد" انضمت إلى الألعاب الأولمبية قبل ثلاثة أعوام في طوكيو، حيث كانت ذهبية المتنزه للنساء من نصيب اليابانية ساكورا يوسوزومي على غرار ذهبية الشوارع.

وفي منافسات دراجات السرعة داخل الصالات المغطاة توّجت هولندا بالميدالية الذهبية للفرق. وحقق الفريق الهولندي، رقمًا عالميًا جديدًا بعد إنهاء السباق في زمن قدره 40.949 ثانية.

وفازت هولندا في المباراة النهائية على الفريق البريطاني الذي حقق الميدالية الفضية بزمن قدره 41.814 ثانية.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فازت أستراليا بالميدالية البرونزية بزمن قدره 41.597 ثانية، بينما حل الفريق الفرنسي رابعا بزمن قدره 41.993 ثانية.

وأحرزت إسبانيا الميدالية الذهبية لسباق ماراثون المشي للتتابع المختلط في منافسات ألعاب القوى، وقطع الثنائي ألفارو مارتن وماريا بيريز مسافة السباق البالغة 42,195 كلم في زمن قدره ساعتان و50 دقيقة و31 ثانية متقدمين على الإكوادوريين بريان دانييل بينتادو وجلندا مورجون اللذين حصلا على الميدالية الفضية بزمن 2.51:22 ساعة، فيما نال الأستراليان ريديان كولي وجيميما مونتاج الميدالية البرونزية بزمن 2.51.38 ساعة.

وتعد هذه الميدالية الثانية لكل من بيريز ومارتن في الأولمبياد، بعدما أحرزا فضية وبرونزية سباق 20 كلم مشيا في افتتاح منافسات ألعاب القوى الخميس الماضي.

ونظم السباق للمرة الأولى في تاريخ الألعاب الأولمبية ليحل محل سباق 50 كيلومترا للرجال، حيث يتقاسم عداء وعداءة أربع مراحل خلاله، الأولى لمسافة 11.45 كيلومتر، ومرحلتين لمسافة 10 كيلومترات، والأخيرة 10.745 كيلومتر.

وفي مسابقة التسلق الرياضي نالت البولندية ألكسندرا ميروسلاف، المصنفة أولى عالمياً وحاملة الرقم القياسي، الذهبية الأولمبية الأولى لفئة السرعة، بعد فوزها بفارق ضئيل جداً على الصينية دنغ ليجوان.

وكانت البولندية البالغة 30 عاماً مرشحة بقوة لإحراز لقب فئة السرعة المدرجة للمرة الأولى في برنامج الألعاب الأولمبية، لاسيما بعدما حطمت الإثنين رقمها القياسي العالمي بتسلقها الحائط البالغ ارتفاعه 15 متراً بزمن 6.24 ثانية

وذهبت البرونزية للبولندية الأخرى ألكسندرا كالوكا بتغلبها في مباراة تحديد المركز الثالث على الإندونيسية راجيا سالسابيلا.

وتمكن الياباني كينشيرو فوميتا من الحصول على الميدالية الذهبية في وزن 60 كيلوغراما بمسابقة المصارعة اليونانية الرومانية، بعد فوزه في النهائي على الصيني كاو ليجو، كما حصل جولامان شارشنبيكوف من قيرغيزيا على الميدالية البرونزية بعد فوزه على الإيراني مهدي محسن نجاد.

وحصل الكوري الشمالي ري سي يونج على الميدالية البرونزية الثانية بعد تغلبه على الفنزويلي رايبر أوركوزو.

وفي منافسات الملاكمة نساء وزن 60 كيلوغراما، أحرزت الإيرلندية كيلي هارينغتون الميدالية الذهبية بفوزها في النهائي على الصينية المصنفة الأولى وينلو يانغ 4-1. وذهبت البرونزية للبرازيلية بياتريز إياسمين سورايس فيريرا.

وفازت الأمريكية أميت إيلور بذهبية المصارعة الحرة لوزن 68 كيلوغراما بعد فوزها في النهائي على القرغيزستانية ميريم جومانازاروفا 3-0 التي حصلت على الفضية، بينما البرونزية للتركية بوسي توسون شاووش أوغلو.

وتوجت الهولندية ماريت باوميستر بالميدالية الذهبية، في منافسات دينجي للنساء بمسابقة الشراع. وأصبحت باوميستر أكثر امرأة تتويجا بالميداليات في منافسات الشراع الأولمبية، بواقع أربع ميداليات.

وأنهت باوميستر السباق في المركز الرابع في سباق الميداليات، ولكن كان هذا يكفيها للتواجد على قمة منصة التتويج.

وحصدت الدنماركية آن-ماري ريندوم على الميدالية الفضية، فيما حصدت النرويجية لين هورست الميدالية البرونزية.وكالات