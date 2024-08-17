انت الأن تتابع خبر جيسوس يتحدى غضب جماهير الهلال بعد كلاسيكو الأهلي بتصريحات صادمة.. ماذا قال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المدير الفني البرتغالي للهلال، جورج جيسوس، دفاعه المستميت عن البرازيلي رينان لودي، ظهير الفريق، عقب تأهل الهلال إلى نهائي كأس السوبر السعودي. وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تلا الفوز المثير على الأهلي بركلات الجزاء مساء الثلاثاء، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

خلال المباراة، واجه لودي، الذي انضم للهلال في يناير 2024، انتقادات وصافرات استهجان قوية من جماهير الفريق. وفي تعليقه، أوضح جيسوس أن لودي تعرض لإصابة عقب انضمامه، مما أثر على أدائه. وأضاف أن لودي عمل بجدية كبيرة في إعدادات الموسم الجديد 2024-2025، مما ظهر جلياً في المباريات الودية.

وأشار جيسوس إلى أن لودي أظهر أداء قوي في مباراته الأولى بالموسم الرسمي أمام الأهلي، حيث نجح في تحجيم خطورة رياض محرز، أحد أبرز الأجنحة في العالم. وبذلك، يبدو أن جيسوس متمسك بثقته الكبيرة بقدرات لودي، رغم الانتقادات التي تواجهه.

تأتي هذه الأحداث في سياق مشوار الهلال نحو الحفاظ على تفوقه في الدوريات المحلية، حيث يتطلع الفريق الآن للفوز في نهائي كأس السوبر، منتظراً مواجهة الفائز من لقاء النصر والتعاون المقرر في اليوم التالي.