انت الأن تتابع خبر الاتحاد السعودي يواصل تعزيز صفوفه.. مشعبي يكشف عن صفقات جديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد نادي الاتحاد السعودي تحولات جذرية في الفترة الأخيرة، حيث يسعى لإعادة الهيبة إلى الفريق وتكوين فريق قادر على المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، وفي هذا السياق وجه رئيس النادي لؤي مشعبي بشرى سارة لجماهير الاتحاد، مؤكداً اقتراب النادي من إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد نجاح الاتحاد في ضم مجموعة من النجوم العالميين، أبرزهم كريم بنزيما ونغولو كانتي، قررت إدارة النادي مواصلة تعزيز صفوف الفريق بلاعبين مميزين، فقد نجح الاتحاد في حسم صفقة الثلاثي الجزائري حسام عوار، والفرنسي موسى ديابي، والحارس الصربي رايكوفيتش، مما يعكس الطموحات الكبيرة لإدارة النادي.

مشعبي يكشف عن صفقات جديدة قادمة

وفي تصريح مثير كشف لؤي مشعبي عن وجود ثلاث صفقات جديدة في الأفق، مما يعني أن جماهير الاتحاد على موعد مع مفاجآت جديدة في الفترة المقبلة، هذا الإعلان جاء خلال مباراة ودية جمعت الاتحاد والقادسية، حيث أجاب مشعبي على سؤال أحد المشجعين حول عدد الصفقات المتوقعة بالإشارة إلى الرقم “3”.

يأتي هذا النشاط الكبير في سوق الانتقالات بالتزامن مع التغييرات الإدارية التي شهدها نادي الاتحاد، حيث تم تكليف لؤي مشعبي برئاسة شركة الاتحاد غير الربحية، خلفاً للؤي ناظر هذه التغييرات تعكس الإصرار على بناء فريق قوي قادر على تحقيق النجاحات المنشودة.

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