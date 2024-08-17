انت الأن تتابع خبر الحبسي يحذر الهلال من لدغات رونالدو في نهائي السوبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد مساء اليوم السبت مواجهة نارية تجمع عملاقي الكرة السعودية، الهلال والنصر، في نهائي كأس السوبر السعودي، وتأتي هذه المباراة لتضيف فصلاً جديدًا إلى تاريخ المنافسة الشرسة بين الفريقين، والتي طالما أشعلت حماس الجماهير، وفي تصريحات صحفية سابقة، أبدى الحارس الدولي السابق علي الحبسي، وهو أحد رموز نادي الهلال تحفظه الشديد من خطورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، وأكد الحبسي أن رونالدو هو اللاعب الذي يخشاه الهلال بشكل خاص في هذه المباراة، نظراً لقدراته الفنية العالية وخبرته الكبيرة.

تصريحات على الحبسي على بشأن السوبر السعودي

وقال الحبسي:

“الهلال فريق كبير ولا يخشى أي منافس، ولكن رونالدو لاعب من نوع خاص، قادر على صنع الفارق في أي وقت، لذلك يجب على دفاع الهلال أن يكون حذرًا للغاية في التعامل معه”، وتوقع الحبسي فوز الهلال بركلات الترجيح في حال وصلت المباراة إلى هذه المرحلة، مستنداً إلى سجل الهلال القوي في البطولات.

وتاريخ المواجهات بين الهلال والنصر حافل بالإثارة والتشويق، حيث سبق للفريقين أن التقيا في 174 مباراة في مختلف البطولات، مما يجعل هذه المواجهة واحدة من أشد الديربيات حرارة في آسيا.

ويتفوق الهلال قليلاً على النصر في عدد الانتصارات، إلا أن الفارق ليس كبيراً مما يشير إلى قوة المنافسة بين الفريقين، وعلى صعيد كأس السوبر سبق للفريقين أن التقيا في ثلاث مناسبات سابقة فاز الهلال في مباراتين، فيما فاز النصر بمباراة واحدة.

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