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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر الهلال اليوم.. مشاهدة الهلال × النصر Al-Hilal vs Al-Nassr بث مباشر بدون "تشفير" | كأس السوبر السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الهلال اليوم.. مشاهدة الهلال × النصر Al-Hilal vs Al-Nassr بث مباشر دون "تشفير" | كأس السوبر السعودي 2024.. يشهد مساء اليوم السبت، المواجهة المرتقبة بين عملاقي الكرة السعودية، الهلال والنصر، في نهائي كأس السوبر السعودي 2024. ستقام المباراة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي كأس السوبر السعودي 2024



مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي 2024

يتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا لا يضاهى، حيث يسعى كل فريق للفوز باللقب الغالي والتأكيد على مكانته كأحد أبرز الفرق في المنطقةو يأتي النصر إلى المباراة بعد تأهله بفوزه على التعاون، بفضل تألق نجمه كريستيانو رونالدو، بينما تأهل الهلال بعد مباراة مثيرة مع الأهلي حُسمت بركلات الترجيح ويعتبر هذا النهائي مواجهة خاصة بين الفريقين، حيث يسعى الهلال للدفاع عن لقبه والتأكيد على هيمنته، بينما يتطلع النصر للفوز باللقب وإنهاء الموسم بشكل مميز.

الهلال والنصر.. مواجهة نهائية متجددة

ويلتقي الفريقان مجددًا في نهائي كأس السوبر السعودي للمرة الثانية على التوالي، بعدما تواجها في نهائي الموسم الماضي حيث تمكن الزعيم من الفوز باللقب بنتيجة 2-1. يسعى العالمي هذه المرة لتعويض خسارته السابقة والتتويج بالبطولة في هذه النسخة.

موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي 2024

تم تحديد موعد انطلاق مباراة القمة بين الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي 2024. ستُقام المباراة غدًا السبت، الموافق...، على أرضية ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وستنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 7.15 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. سيكون عشاق الكرة على موعد مع متابعة أحداث مثيرة ومنافسة قوية بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال النصر في نهائي كأس السوبر السعودي 2024

ستنقل أحداث مباراة القمة بين الهلال والنصر، التي ستقام غدًا السبت، بشكل حصري عبر شاشة قناة SSC 1 HD. وستكون المتعة مضاعفة مع وجود نخبة من المعلقين الرياضيين الذين سيقومون بتغطية المباراة، حيث سيقدم كل من فهد العتيبي وفارس عوض ومدحت شلبي تحليلاتهم وآرائهم حول مجريات اللقاء.

تشكيل الهلال ضد النصر في كأس السوبر السعودي 2024

حراسة المرمى ياسين بونو خط الدفاع حمد- خليفة- حسان تمبكتي- رينان لودي خط الوسط سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش- روبن نيفيز- ناصر خط الهجوم ميشايل ديلجادو- سالم الدوسري- ألكسندر ميتروفيتش



تشكيل النصر ضد الهلال اليوم في السوبر السعودي 2024

حراسة المرمى بينتو ماثيوس خط الدفاع سلطان الغنام- علي لاجامي- إيميريك لابورت- أليكس تيليس خط الوسط عبدالله الخيبري- أوتافيو مونتيرو- مارسيلو بروزوفيتش خط الهجوم أيمن يحيى- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو

تاريخ مباريات الهلال والنصر



التقى فريقا الهلال والنصر في 159 مباراة من قبل، فاز الزعيم في 69 مواجهة، بينما في المقابل 47 فوزا من نصيب العالمي فيما حسم التعادل 43 لقاء.